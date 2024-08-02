Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Jumat 2 Agustus 2024 Pukul 17.00 WIB: China dan AS Bersaing Ketat, Indonesia Masih Mandek

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:25 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Jumat 2 Agustus 2024 Pukul 17.00 WIB: China dan AS Bersaing Ketat, Indonesia Masih Mandek
Kontingen China puncaki klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Caroline Brehman)
A
A
A

KLASEMEN Sementara Perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Jumat (2/8/2024) hingga pukul 17.00 WIB akan diulas Okezone. Seperti edisi-edisi sebelumnya, kontingen China dan Amerika Serikat (AS) mulai bersaing di papan atas klasemen.

China berada di puncak klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan 11 emas, 7 perak dan 7 perunggu. China meraup banyak emas dari cabang olahraga menembak (4 emas) dan diving (3 emas).

Yuxi Chen dan Hongchan Quan persembahkan medali emas bagi China di Cabang Olahraga Diving di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA)

Pundi-pundi emas diprediksi terus bertambah mengingat beberapa cabang olahraga mulai memainkan pertandingan seperti atletik dan bulu tangkis yang mulai memasuki babak final. Menyusul di posisi dua klasemen ada AS dengan 9 emas 16 perak dan 13 perunggu.

Melihat banyaknya perak yang disabet, menunjukan AS sangat siap menyalip China dari posisi puncak. Juara umum Olimpiade tiga musim terakhir ini (2012, 2016 dan 2020) meraih medali emas terbanyak dari cabang olahraga renang (4 emas).

Kemudian, di posisi tiga, empat dan lima ditempati Prancis, Australia dan Jepang yang sama-sama mengoleksi 8 emas. Yang membedakan posisi mereka adalah jumlah perak, yang mana Prancis mendulang 11 perak, Australia (6) dan Jepang (3).

Olimpiade Paris 2024 masih akan bergulir sampai seminggu ke depan. Karena itu, pergeseran posisi di klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 bakal terus berubah.

Halaman:
1 2
