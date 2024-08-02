Kisah Tim Indonesia Kepanasan di Olimpiade Paris 2024 hingga Pasang 15 AC di Athlete Village

PARIS – Tim Indonesia dikabarkan kepanasan selama berada di Paris untuk menjalani Olimpiade 2024. Karena itu, pihak Tanah Air langsung memasang 15 unit Air Conditioner (AC) di kamar para atlet yang berada di Athlete Village alias Perkampungan Atlet.

Dari laporan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), selama Olimpiade 2024, kabarnya wilayah Eropa termasuk Paris dan sekitarnya bakal mencapai suhu di atas 40 derajat Celsius. Cuaca di Kota Menara Eiffel itu pun tak menentu.

Contohnya saat dua hari pertama penyelenggaraan pekan lalu, Paris diguyur hujan deras dan suhunya mencapai 20 derajat celcius. Akan tetapi dalam dua hari terakhir, Senin, 29 Juli 2024 dan Selasa, 30 Juli 2024, suhu udara Paris mulai memanas.

Bahkan Badan Meteorologi Prancis telah mengeluarkan peringatan untuk hari Selasa, 30 Juli 2024 dan Rabu (31/7/2024) bahwa suhu panas Paris dan sekitarnya akan menyentuh angka 35 derajat celcius. Tentunya, angka tersebut bakal membuat suhu di dalam kamar para atlet juga turut memanas.

Pasalnya, tidak ada AC yang dipasang oleh pihak penyelenggara di setiap kamar yang ada di Athlete Village. Oleh karena itu, Tim Indonesia berinisiatif untuk memasang AC sendiri untuk membuat para atlet lebih nyaman beristirahat.

"Kita pasang AC di kamar atlet. Total ada 15 unit AC Portable yang tujuannya untuk antisipasi cuaca panas di Kota Paris,” kata Chef de Mission (CdM) alias Ketua Kontingen Indonesia Olimpiade 2024, Anindya Bakrie, dikutip dari rilis KOI, Jumat (2/8/2024).