Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Fabio Quartararo yang Terbukti Setia pada Yamaha hingga Tolak Mentah-Mentah Tawaran Tim Pabrikan Lain

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:23 WIB
Kisah Fabio Quartararo yang Terbukti Setia pada Yamaha hingga Tolak Mentah-Mentah Tawaran Tim Pabrikan Lain
Fabio Quartararo memilih setia dengan Yamaha meski datang godaan dari pabrikan lain (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

KISAH Fabio Quartararo yang terbukti setia pada Yamaha hingga tolak mentah-mentah tawaran tim pabrikan lain, menarik untuk diulas. Sebab, ia mau balas budi.

Quartararo merupakan juara dunia MotoGP 2021. Ia adalah pembalap tim pabrikan Yamaha pertama yang sukses menjadi kampiun setelah terakhir kali Jorge Lorenzo pada 2015.

Fabio Quartararo

Kemampuan Quartararo untuk membalap di lintasan tak perlu diragukan lagi. Sayangnya, dalam beberapa musim terakhir, El Diablo jarang meraih kemenangan bahkan naik podium.

Hal tersebut diakibatkan performa motor Yamaha YZR-M1 yang terus menurun. Situasi itu bahkan sempat membuat Quartararo marah besar pada pertengahan MotoGP 2023 hingga awal 2024.

Kebetulan, kontrak pria asal Prancis itu akan habis di penghujung musim ini. Godaan dari pabrikan lain pun muncul, mengingat Quartararo adalah salah satu juara dunia MotoGP di grid selain Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.

Akan tetapi, Quartararo lantas memutuskan memperpanjang kontraknya pada April 2024 untuk dua musim ke depan atau tepatnya MotoGP 2025 dan 2026. Anggapan miring muncul. Ia dianggap hanya mementingkan uang karena memang gajinya naik signifikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement