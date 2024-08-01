Kisah Sedih Rifda Irfanaluthfi, Pesenam Cantik Indonesia yang Tampil di Olimpiade Paris 2024 Sambil Menahan Sakit karena Cedera Parah

KISAH sedih Rifda Irfanaluthfi, pesenam cantik Indonesia yang tampil di Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia tampil sambil menahan sakit karena cedera parah.

Seperti diketahui, senam menjadi salah satu cabang olahraga yang diikuti Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Dalam cabor ini, satu pesenam tanah air yang berhasil merebut tiket ke Paris adalah Rifda Irfanaluthfi.

Mendapat kesempatan tampil di Olimpiade untuk pertama kalinya, namun pesenam kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1999 itu harus mengakhiri kiprahnya dengan cepat. Terlebih, ia harus menyudahi perjalanannya di Paris tanpa bisa tampil dengan optimal.

Tampil di Bercy Arena, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB, Rifda Irfanaluthfi yang turun di nomor All Around mengalami cedera. Rifda diketahui mengalami cedera pada bagian meniskus juga ACL yang sempat dideritanya.

Sebagai informasi, Rifda Irfanaluthfi mengalami cedera pada bagian meniskus setelah ia tampil di ajang World Championship. Selain itu, ia juga sempat terkena cedera ACL yang cukup parah.

Rifda pun telah melakukan rehabilitasi dan operasi untuk penyembuhan cedera meniskusnya. Akan tetapi, cedera ACL yang dideritanya belum dioperasi.

Sempat sembuh dan dapat memainkan semua alat senam, Rifda Irfanaluthfi harus mengalami cedera lain yang membuatnya stres. Tiga hari jelang keberangkatan, cederanya ini berhasil disembuhkan dan bisa digunakan untuk memainkan semua alat.