Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sedih Rifda Irfanaluthfi, Pesenam Cantik Indonesia yang Tampil di Olimpiade Paris 2024 Sambil Menahan Sakit karena Cedera Parah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:00 WIB
Kisah Sedih Rifda Irfanaluthfi, Pesenam Cantik Indonesia yang Tampil di Olimpiade Paris 2024 Sambil Menahan Sakit karena Cedera Parah
Atlet senam Indonesia, Rifda Irfanaluthfi. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KISAH sedih Rifda Irfanaluthfi, pesenam cantik Indonesia yang tampil di Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia tampil sambil menahan sakit karena cedera parah.

Seperti diketahui, senam menjadi salah satu cabang olahraga yang diikuti Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Dalam cabor ini, satu pesenam tanah air yang berhasil merebut tiket ke Paris adalah Rifda Irfanaluthfi.

Mendapat kesempatan tampil di Olimpiade untuk pertama kalinya, namun pesenam kelahiran Jakarta, 16 Oktober 1999 itu harus mengakhiri kiprahnya dengan cepat. Terlebih, ia harus menyudahi perjalanannya di Paris tanpa bisa tampil dengan optimal.

Tampil di Bercy Arena, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB, Rifda Irfanaluthfi yang turun di nomor All Around mengalami cedera. Rifda diketahui mengalami cedera pada bagian meniskus juga ACL yang sempat dideritanya.

Rifda Irfanaluthfi

Sebagai informasi, Rifda Irfanaluthfi mengalami cedera pada bagian meniskus setelah ia tampil di ajang World Championship. Selain itu, ia juga sempat terkena cedera ACL yang cukup parah.

Rifda pun telah melakukan rehabilitasi dan operasi untuk penyembuhan cedera meniskusnya. Akan tetapi, cedera ACL yang dideritanya belum dioperasi.

Sempat sembuh dan dapat memainkan semua alat senam, Rifda Irfanaluthfi harus mengalami cedera lain yang membuatnya stres. Tiga hari jelang keberangkatan, cederanya ini berhasil disembuhkan dan bisa digunakan untuk memainkan semua alat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement