HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Rabu 31 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB: Wakil Asia Menggila, Indonesia Mengekor?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |17:09 WIB
Jonatan Christie gagal menyumbangkan medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Jonatan Christie gagal menyumbangkan medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

KLASEMEN Sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Rabu (31/7/2024) pukul 17,00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Jepang berada di puncak klasemen Sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan 7 emas, 2 perak dan 4 perunggu.

Judo menghadirkan emas paling banyak bagi Jepang, yakni 3 emas. Sementara itu, skateboard memberikan 2 emas, serta masing-masing 1 emas dari anggar dan senam artistik.

Mengekor di posisi dua ada tuan rumah Prancis yang mendulang 6 emas, 9 perak dan 4 perunggu. Prancis meraih enam emas dari enam cabang olahraga berbeda yakni Thriathlon, Renang, Rugby Sevens, Anggar, Sepeda Gunung dan Kayak Slalom.

Turun ke posisi tiga ada China dengan 6 emas, 6 perak dan 2 perunggu. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, kontingen China akan naik ke urutan teratas, mengingat beberapa cabang olahraga memasuki babak final seperti bulutangkis.

Kontingen Australia menggila di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@paris24)

(Kontingen Australia menggila di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@paris24)

Di posisi empat ada Australia dengan 6 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Wakil Oseania ini benar-benar menggila di cabang olahraga renang dengan koleksi empat emas.

Melengkapi posisi lima besar ada kontingen Korea Selatan dengan 5 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Melihat posisi lima besar, negara Asia mendominasi, yakni Jepang di urutan teratas, China (tiga) dan Korea Selatan (lima).

