Kata-Kata Jonatan Christie Setelah Tersingkir dari Olimpiade Paris 2024

LANGKAH Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024 terhenti sudah. Jonatan pun tak bisa berkata-kata setelah dipastikan gugur dari multievent empat tahunan tersebut.

Perjalanan Jojo -sapaan Jonatan- di Olimpiade Paris 2024 terhenti di fase grup saja. Hasil tersebut dipastikan setelah dia menelan kekalahan dalam laga kedua Grup L kontra Wakil India, Lakhsya Sen, yang digelar di Adidas Arena, Paris, Prancis, pada Rabu (31/7/2024) dengan skor 18-21 dan 12-21.

Hasil tersebut membuatnya berakhir sebagai runner up Grup L sehingga tak bisa melaju ke babak 16 besar. Sementara Sen mengunci puncak klasemen dan berhak lolos ke babak berikutnya.

Pemain ranking tiga dunia itu pun tak bisa berkata-kata setelah kekalahan itu. Dia memiliki perasaan yang campur aduk.

"Rasanya masih campur aduk, saya belum bisa mengungkapkannya," kata Jonatan dilansir dari rilis PBSI, Rabu (31/7/2024).

Jonatan sebenarnya memulai pertandingan dengan baik di mana dia unggul 8-2 lebih dulu. Namun, dia malah balik tertinggal 8-11 di interval gim pertama dari Sen.

Selepas itu, juara All England 2024 itu sempat memimpin lagi di angka 18-16. Sayangnya, dia membuat kesalahan beruntun sehingga Sen melangkahinya lagi untuk merebut gim pertama dengan skor 21-18.