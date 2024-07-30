Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON Aceh-Sumut 2024: Sebagian Besar Venue Sudah Siap

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |02:00 WIB
PON Aceh-Sumut 2024: Sebagian Besar Venue Sudah Siap
Venue PON Aceh-Sumut 2024 sebagian besar sudah siap (Foto: Logo PON Aceh-Sumut 2024)
SUMATERA Utara (Sumut) sudah siap menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024. Sebab, semua venue yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan sudah hampir rampung dikerjakan.

PON Aceh-Sumut 2024 akan diselenggarakan pada 8 hingga 20 September mendatang. Ini menjadi kali pertama pesta olahraga terakbar se-Indonesia itu dihelat di dua provinsi sekaligus.

 

Selain itu, ini juga kali pertama dalam sejarahnya bagi Aceh menghelat PON. Sementara bagi Sumut, ini adalah PON kedua yang digelar di wilayah mereka sejak edisi 1953 lalu.

Sebanyak 67 cabang olahraga (cabor) bakal dipertandingkan di PON edisi ke-21 tersebut. Dengan rincian, 34 cabor bertanding di Sumut dan 33 cabor lainnya bersaing di wilayah Aceh.

Ketua Umum PB PON XXI/2024 Aceh Sumut, Agus Fatoni, pun mengaku bangga Sumut bisa kembali menggelar perhelatan olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan identitas wilayahnya secara nasional dan juga internasional.

“Jadi ini suatu kebangaan bagi Sumut menjadi tuan rumah PON ke-21, karena terakhir kali kita jadi tuan rumah itu tahun 1953. Oleh karena itu ini kita sambut dengan antusias dan ingin kita sukseskan,” kata Fatoni dalam acara talkshow di kanal Youtube Forum Merdeka Barat 9, Senin (29/7/2024).

Halaman:
1 2
