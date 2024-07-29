Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Senin 29 Juli 2024 Pukul 08.00 WIB: Jepang Tendang Australia dari Puncak, Indonesia ke Berapa?

KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Senin 29 Juli 2024 pukul 08.00 WIB sudah dirilis. Kini, Jepang berhasil menendang Australia dari posisi puncak klasemen. Lalu, di mana posisi kontingen Indonesia berada?

Ya, pundi-pundi medali berhasil terus dikumpulkan kontingen sejumlah negara hingga memasuki hari ketiga gelaran Olimpiade Paris 2024 ini. Kontingen Jepang pun kini berhasil melesat ke puncak klasemen.

Tercatat, kontingen Jepang sudah meraih 7 medali sejauh ini di Olimpiade Paris 2024. Rinciannya, mereka mendapat 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Dua dari empat medali emas ini didapat dari cabang olahraga (cabor) judo. Lalu, ada juga 1 medali perunggu dari cabor tersebut. Sementara itu, dua medali emas lainnya didapat dari masing-masing satu medali di cabor anggar dan satu lainnya di skateboarding.

Beralih ke posisi kedua pada klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, posisi ini diisi oleh Australia. Kontingen Negeri Kanguru -julukan Australia- terdepak dari puncak klasemen usai meraih total 6 medali sejauh ini. Rinciannya, Australia telah mendapat 4 medali emas dan 2 perak.

Lalu, posisi ketiga, ini diisi oleh Amerika Serikat. Mereka total telah meraih 12 medali sejauh ini, dengan rincian ada 3 medali emas, 6 perak, dan 3 perunggu.

Tuan rumah, Prancis, mereka juga berjaya saat ini di klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan menempati posisi keempat. Kontingen Prancis total sudah meraih 8 medali, rinciannya ada 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.

Tiga medali emas didapat Prancis dari cabor cycling montain bike, rugby sevens, dan renang. Pundi-pundi medali tuan rumah tentu saja berpeluang terus bertambah.

Posisi lima besar sendiri kini dilengkapi oleh Korea Selatan. Mereka total sudah meraih 6 medali dengan rincian 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.