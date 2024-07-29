Tersingkir dari Olimpiade Paris 2024, Performa Siti Fadia Jadi Sorotan Eng Hian

PARIS – Pelatih ganda putri bulu tangkis Indonesia, Eng Hian, menyoroti performa Siti Fadia Silva Ramadhanti setelah dirinya bersama rekan duetnya, Apriyani Rahayu, dipastikan tersingkir dari Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang mahal untuk Fadia.

Eng Hian menilai kegagalan ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang mahal untuk Fadia, yang baru melakukan debut di ajang Olimpiade di Paris 2024 bersama Apriyani, sang juara bertahan. Yang paling disorotinya adalah banyaknya kesalahan sendiri yang dibuat oleh pemain berusia 23 tahun itu.

“Pelajaran dan pengalaman mahal terutama untuk Fadia. Di ajang sebesar Olimpiade memang semuanya harus siap, baik teknis maupun nonteknis,” kata Eng Hian, dilansir dari rilis PBSI, Senin (29/7/2024).

“Secara permainan, saya melihat unforced error-nya masih terlalu banyak karena faktor terburu-buru dan faktor ketegangan yang cukup terlihat. Faktornya apa, itu yang harus dievaluasi ke depan,” tambahnya.

“Bicara ketahanan seperti yang saya bilang, ada terburu-buru ingin mematikan. Seharusnya bisa reli-reli dulu, tahan-tahanan, kondisi lawan lengah baru dimanfaatkan,” jelas Eng Hian.

Ya, Apriyani/Fadia tumbang dalam pertandingan kedua mereka di Grup A Olimpiade Paris 2024 kontra unggulan pertama, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 12-21 dan 22-24.