Kisah Pebulutangkis Malaysia yang Ingin Jadi Karyawan di Toko Sembako Milik Mohammad Ahsan

KISAH pebulutangkis Malaysia yang ingim jadi karyan di toko sembako milik Mohammad Ahsan akan dibahas Okezone di artikel ini. Sosok atlet Malaysia yang dimaksud itu adalah Teo Ee Yi yang merupakan salah satu pemain ganda putra andalan Negeri Jiran.

Tak dapat dipungkiri, Ahsan merupakan salah satu pemain senior di dunia bulu tangkis, terutama di sektor ganda putra. Sehingga banyak atlet muda yang mengidolakan pasangan dari Hendra Setiawan tersebut.

Termasuk yang sangat ngefans kepada Ahsan itu di antaranya adalah Teo Ee Yi. Pasangan Ong Yew Sin tersebut bahkan rela menjadi karyawan Ahsan jika memang Ahsan membangun warung.

Lantas, apa awal mula Teo Ee Yi sampai ingin menjadi karyawan sembako dari usaha milik Ahsan? Semuanya berawal dari ungguhan Ahsan yang terlihat tengah berjualan di warung sembako.

Lucunya, Ahsan menuliskan caption bahwa toko tersebut sebagai persiapan pensiun. Tentu Teo Ee Yi dan pencinta bulu tangkis dunia ikut mengomentari postingan Ahsan pada 2023 silam.

“Persiapan pensiun,” tulis Mohammad Ahsan ditambah dengan emotikon senyum lebar, dikutip pada Maret 2023.