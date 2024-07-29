Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Daftar 12 Pemain Timnas Basket Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024: LeBron James Paling Tua, Hampir 40 Tahun!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |14:21 WIB
Daftar 12 Pemain Timnas Basket Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024: LeBron James Paling Tua, Hampir 40 Tahun!
Berikut daftar 12 pemain Timnas Basket Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/USABasketball)
DAFTAR 12 pemain Timnas Basket Amerika Serikat di Olimpiade 2024 menarik untuk dibahas. Bintang LA Lakers, LeBron James menjadi pemain tertua di usianya yang hampir 40 tahun.

Amerika Serikat mengirim para pemain terbaik mereka ke Olimpiade Paris 2024. The Dream Team bertabur bintang-bintang NBA sekelas Stephen Curry hingga LeBron James.

 

LeBron sendiri saat ini memegang rekor sebagai pencetak skor terbanyak dalam sejarah NBA. Sedangkan Stephen Curry saat ini memegang rekor sebagai pencetak three poin terbanyak dalam sejarah NBA.

Selain dua bintang di atas, Timnas Basket Amerika Serikat juga bakal diperkuat MVP NBA 2023 Joel Embiid, juara NBA 2024 dari Celtics Jayson Tatum, dan masih banyak lagi.

 BACA JUGA:

Sementara itu di posisi pelatih, Tim AS akan dipimpin arsitek Golden State Warriors Steve Kerr yang akan dibantu oleh pelatih Los Angeles Clippers Tyronn Lue, pelatih Miami Heat Erik Spoelstra dan pelatih Gonzaga Mark Few.

Tim ini dipilih oleh direktur pelaksana timnas basket putra AS, Grant Hill, dan disetujui oleh Dewan Direksi Bola Basket AS. Hill berterima kasih kepada 12 pemain ini yang sudah mau berkomitmen pada turnamen yang akan bergulir di musim panas nanti.

Halaman:
1 2
