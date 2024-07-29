Advertisement
HOME SPORTS BASKET

LeBron James Tampil Ciamik saat Timnas Basket Amerika Serikat Gilas Serbia 110-84 di Laga Perdana Olimpiade Paris 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |09:44 WIB
LeBron James Tampil Ciamik saat Timnas Basket Amerika Serikat Gilas Serbia 110-84 di Laga Perdana Olimpiade Paris 2024
LeBron James kala membela Timnas Basket Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@teamusa)
A
A
A

LILLE – Timnas Basket Amerika Serikat (AS) sukses meraih kemenangan atas Serbia di laga perdana fase grup Olimpiade Paris 2024. Kesuksesan ini bisa diraih berkat aksi sejumlah pemain bintang, di antaranya LeBron James hingga Kevin Durant.

Duel Timnas Basket Amerika Serikat vs Serbia digelar pada Minggu 28 Juli 2024. Laga perdana Grup C ini dimenangkan Timnas Basket Amerika Serikat dengan skor 110-84.

Timnas Basket Amerika Serikat sudah tampil dominan sejak awal laga. Mereka unggul 25-20 di kuarter pertama. Kemudian, pada kuarter kedua, Timnas Basket Amerika Serikat berhasil menambah 33 poin. Sehingga unggul 58-49 atas Serbia.

LeBron James

Di kuarter ketiga, Timnas Basket Amerika Serikat juga terus melanjutkan dominasinya. Mereka meraih 26 poin tambahan kali ini, sementara Serbia hanya bisa meraih 16 poin.

Pada kuarter pamungkas, Timnas Basket Amerika Serikat pun memastikan kemenangan usai meraih 26 poin tambahan. Sementara Serbia, lagi-lagi tampil kurang moncer sehingga hanya bisa mendapat 19 poin saja.

Halaman:
1 2
