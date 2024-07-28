Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 28 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB: Australia Depak China dari Puncak, Indonesia ke Berapa?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:42 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 28 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB: Australia Depak China dari Puncak, Indonesia ke Berapa?
Berikut klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@auscyclingaus)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 28 Juli 2024 pukul 07.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Kini, posisi puncak klasemen diduduki Australia yang berhasil mendepak China. Lalu, ada di posisi berapa kontingen Indonesia?

Ya, ajang Olimpiade Paris 2024 terus berlanjut. Memasuki hari kedua pada hari ini, Minggu (28/7/2024), pundi-pundi medali kontingen sejumlah negara bisa terus bertambah.

Kontingen Australia

Kini, posisi puncak klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 sendiri diisi oleh Australia. Mereka total sudah meraih 5 medali, dengan rincian ada 3 medali emas dan 2 perak.

Australia mendapat satu medali emas dari cabang olahraga cycling road. Kemudian, mereka panen medali dari cabor renang dengan meraih 2 emas dan 2 perak.

Pencapaian manis kontingen Negeri Kanguru -julukan Australia- ini membuat mereka sukses melesat langsung ke puncak klasemen, mendepak China yang sebelumnya menguasainya. Kini, China ada di urutan kedua dengan perolehan 3 medali. Rinciannya, Negeri Tirai Bambu -julukan China- meraih 2 medali emas dan 1 perunggu.

Di urutan ketiga, ada Amerika Serikat yang sudah meraih 5 medali. Rinciannya, ada 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu yang sudah diraih kontingen dari Negeri Paman Sam -julukan Amerika Serikat- itu.

Tuan rumah, Prancis, kini menempati posisi keempat di klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pada Minggu 28 Juli 2024 pukul 07.00 WIB. Mereka total sudah meraih 4 medali.

Rinciannya, Prancis meraih 1 medali emas di cabor rugby sevens. Lalu, ada 1 medali perak dari cabor anggar. Kemudian, ada 1 medali perak dan 1 perunggu dari cabor judo.

Posisi lima besar di klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 kini dilengkapi oleh Korea Selatan. Mereka meraih 3 medali sejauh ini, dengan rincian 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Sementara itu, di posisi berapakah Indonesia sekarang berada pada klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024? Kontingen Indonesia belum masuk klasemen medali Olimpiade Paris 2024 saat ini.

Pasalnya, kontingen Indonesia belum terlibat dalam perebutan medali di hari pertama Olimpiade Paris 2024. Baru pada hari kedua ini, ada potensi medali yang bisa diraih kontingen Merah Putih dari cabor panahan.

Halaman:
1 2
