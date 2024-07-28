Hasil Surfing Olimpiade Paris 2024: Rio Waida Masih Harus Berjuang Tembus Babak Ketiga

TEAHUPO'O – Rio Waida mendapat hasil kurang memuaskan di babak pertama cabor surfing Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Teahupo'o, Tahiti, Minggu (28/7/2024) dini hari WIB. Alhasil, ia belum berhasil untuk langsung lolos ke babak ketiga atau 16 besar.

Rio yang tampil di heat 8 pada babak pertama ini, harus puas menempati peringkat terakhir dari ketiga peselancar yang bersaing dengannya. Pria berdarah Jepang itu total mengoleksi 5,74 poin dari dua penampilannya di atas papan selancar.

Pada heat 8, Rio bersaing dengan dua peselancar yakni Leonardo Fioravanti asal Italia dan Reo Inaba dari Jepang. Selama 30 menit, ketiga peselancar tersebut mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di atas papan selancar.

Sayangnya Rio belum berhasil menempati posisi puncak setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya di salah satu penampilannya. Pada dua penampilannya di antara deburan ombak, ia hanya mampu menampilkan aksi terbaiknya di penampilan pertama.

Untuk aksinya yang pertama itu, Rio mendapatkan nilai 5,17. Sedangkan pada penampilan keduanya yang ada di bawah lima menit terakhir, ia hanya bisa menambah 0,57 poin setelah tak mampu melakukan aksinya dengan baik.