5 Atlet Indonesia yang Berpeluang Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Tuntaskan Rasa Penasaran

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |04:13 WIB
5 Atlet Indonesia yang Berpeluang Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Tuntaskan Rasa Penasaran
Jonatan Christie menjadi salah satu atlet Indonesia yang berpeluang menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

BERIKUT lima atlet Indonesia yang berpeluang menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024. Salah satu jagoan Tanah Air akan melengkapi koleksi medalinya!

Olimpiade Paris 2024 sudah resmi dimulai sejak Jumat 26 Juli. Indonesia mengirimkan 29 atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) untuk berkompetisi di ajang multievent paling bergengsi tersebut.

Penampakan medali emas, perak, dan perunggu, Olimpiade Paris 2024 (Foto: Paris 2024)

Lalu, siapa saja atlet yang berpotensi menyabet medali emas? Simak ulasan berikut ini

5 Atlet Indonesia yang Berpeluang Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024

5. Desak Made Rita Kusuma Dewi

Desak Made Rita

Sebuah keuntungan bagi Kontingen Indonesia ketika cabor panjat tebing mempertandingkan nomor speed. Sebab, Desak Made Rita punya deretan prestasi apik.

Perempuan asal Bali itu pernah menjadi juara dunia panjat tebing 2023 di Bern, Swiss. Desak Made juga menyabet medali emas di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Ia sangat berpotensi!

4. Veddriq Leonardo

Veddriq Leonardo

Kompatriot Desak Made ini juga akan diandalkan pada nomor kecepatan atau speed putra. Veddriq memiliki segudang prestasi di kelasnya.

Pria berusia 27 tahun itu merebut medali emas di ajang Piala Dunia IFSC 2022 dan 2023. Maka, Veddriq sangat berpotensi membawa pulang satu keping emas dari Paris 2024.

