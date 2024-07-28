Olimpiade Paris 2024: La Memo Diharapkan Tembus Perempatfinal Lewat Babak Repechage

La Memo masih berpotensi melaju ke babak perempatfinal di nomor single sculls (Foto: NOC Indonesia)

ATLET dayung Indonesia, La Memo, gagal merebut langsung tiket ke perempatfinal nomor single sculls putra Olimpiade Paris 2024. Meski demikian, Memo masih memiliki kesempatan lolos ke perempatfinal lewat babak repechage.

Memo harus puas menempati posisi kelima di babak heat 2 yang berlangsung di Nautica St - Flat Water, Paris, Prancis Sabtu (27/7/2024) siang WIB. Ia mencatatkan waktu 7 menit 19,33 detik dengan menempuh jarak 2000 meter.

Finis di posisi kelima membuat Memo memupus asanya untuk langsung lolos ke babak perempatfinal. Sebab hanya tiga posisi terbaik di masing-masing heat yang berhak lolos langsung ke perempatfinal.

Pelatih Tim Dayung Indonesia, Muhammad Hadris, mengakui bahwa anak asuhnya itu memang kesulitan untuk menembus posisi tiga besar di babak heat tersebut. Namun, ia mengatakan Memo sudah berjuang maksimal.

“Kalau melihat Memo tadi, untuk bisa masuk ke posisi ketiga sulit sekali. Kondisi angin dari samping, Memo mencoba menahan target kecepatan di 500 meter pertama. Tapi Memo sudah berjuang maksimal,” kata Muhammad Hadris, dalam keterangan pers NOC Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Akan tetapi, pedayung asal Maluku itu masih memiliki kesempatan untuk lolos ke perempatfinal lewat babak repechage. Sang pelatih pun berharap Memo bisa menunjukkan performa lebih baik lagi di kesempatan terakhir tersebut.