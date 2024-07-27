Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Olimpiade 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Sikat Wakil Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:32 WIB
Hasil Bulu Tangkis Olimpiade 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Sikat Wakil Korea Selatan
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari memenangi laga pertama di fase grup cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS – Hasil cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 sudah diketahui. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mengalahkan Kim Won-ho/Jeong Na-eun di laga pertama Grup A Olimpiade Paris 2024, Sabtu (27/7/2024) malam WIB, lewat tiga gim 22-20, 14-21, dan 21-19.

Beraksi di Porte de la Chapelle Arena, Rinov/Pitha memulainya dengan sangat baik. Pasangan ranking 13 dunia itu mampu ungguli Kim/Jeong dengan skor 7-4.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Sementara, Kim/Jeong terus berupaya untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, Rinov/Pitha masih mampu mempertahankan keunggulannya dengan baik sehingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai interval, Kim/Jeong mampu menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Kejar-kejaran angka terus tersaji hingga skor 15-15. Tapi setelah itu, Rinov/Pitha kembali menemukan ritme permainannya.

Poin demi poin berhasil mereka curi sehingga mampu unggul 20-16. Tapi, Kim/Jeong sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Sampai akhirnya, Rinov/Pitha menutup gim pertama dengan skor 22-20.

Di gim kedua, Rinov/Pitha tampak kesulitan meredam serangan yang dilancarkan Kim/Jeong. Pasalnya, mereka harus tertinggal cukup jauh dengan skor 4-7. Pasangan Korea Selatan itu tampak mulai menemukan pola permainannya.

Rinov/Pitha sempat memperkecil kedudukan menjadi 7-10. Namun, mereka harus tertinggal dari Kim/Jeong di interval gim kedua dengan skor 8-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement