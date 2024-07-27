Hasil Bulu Tangkis Olimpiade 2024: Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Sikat Wakil Korea Selatan

PARIS – Hasil cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 sudah diketahui. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mengalahkan Kim Won-ho/Jeong Na-eun di laga pertama Grup A Olimpiade Paris 2024, Sabtu (27/7/2024) malam WIB, lewat tiga gim 22-20, 14-21, dan 21-19.

Beraksi di Porte de la Chapelle Arena, Rinov/Pitha memulainya dengan sangat baik. Pasangan ranking 13 dunia itu mampu ungguli Kim/Jeong dengan skor 7-4.

Sementara, Kim/Jeong terus berupaya untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, Rinov/Pitha masih mampu mempertahankan keunggulannya dengan baik sehingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai interval, Kim/Jeong mampu menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Kejar-kejaran angka terus tersaji hingga skor 15-15. Tapi setelah itu, Rinov/Pitha kembali menemukan ritme permainannya.

Poin demi poin berhasil mereka curi sehingga mampu unggul 20-16. Tapi, Kim/Jeong sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Sampai akhirnya, Rinov/Pitha menutup gim pertama dengan skor 22-20.

Di gim kedua, Rinov/Pitha tampak kesulitan meredam serangan yang dilancarkan Kim/Jeong. Pasalnya, mereka harus tertinggal cukup jauh dengan skor 4-7. Pasangan Korea Selatan itu tampak mulai menemukan pola permainannya.

Rinov/Pitha sempat memperkecil kedudukan menjadi 7-10. Namun, mereka harus tertinggal dari Kim/Jeong di interval gim kedua dengan skor 8-11.