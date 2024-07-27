Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Sabet 4 Medali Emas di Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:54 WIB
Kontingen Indonesia Sabet 4 Medali Emas di Olimpiade Paris 2024?
Desak Made Rita Kusuma Dewi berpotensi persembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@desakmaderita01)
KONTINGEN Indonesia berpeluang menyabet empat medali emas di Olimpiade Paris 2024. Jika merujuk kepada klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020, raihan empat medali emas sudah cukup untuk finis di peringkat 21 dunia.

Andai ini kesampaian, pencapaian ini merupakan yang terbaik bagi Indonesia di sepanjang keikutsertaan mereka di Olimpiade. Sebelumnya, pencapaian terbaik kontingen Indonesia adalah finis di posisi 24 pada klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Barcelona 1992 dengan dua emas, dua perak dan satu perunggu.

Susy Susanti dan Alan Budikusuma, peraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

Chief de Mission (CdM) kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie, berharap kontingen Indonesia dapat mengulangi pencapaian terbaik atlet Indonesia di Olimpiade Barcelona 1992. Anindya Bakrie bahkan berharap, kontingen Indonesia bisa menyabet lebih dari dua medali emas.

“Paling tinggi itu tahun 1992 yaitu saat Badminton meraih dua emas, berarti Alan (Budikusuma) sama Susi (Susanti). Sejak itu badminton selalu ngasih emas selain 2012,” kata Anindya Bakrie dalam pertemuan bersama tim iNews Media Group, Rabu 17 Juli 2024.

“Tentu kita berharap, panjat tebing juga mendapat medali, angkat besi kita juga berharap. Bisa ditebak kira-kira kita berharap apa? Ya harapan kita paling sedikit mendapat emas, syukur-syukur sama dengan di Barcelona, kalau bisa lebih,” lanjut Anindya Bakrie.

Tak cuma dua, kontingen Indonesia sangat berpeluang memenangkan empat medali emas di Olimpiade Paris 2024. Sebanyak empat medali emas itu berpotensi dipersembahkan Fajar Alfian/Rian Ardianto (bulutangkis, ganda putra), Anthony Ginting/Jonatan Christie (bulutangkis, tunggal putra), Desak Made Rita Kusuma Dewi (panjat tebing, speed putri) dan Veddriq Leonardo (panjat tebing, speed putra).

Pengalaman Fajar/Rian memenangkan turnamen level 1000 yakni Malaysia Open 2023, serta All England 2023 dan 2024, dapat dijadikan modal untuk menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024. Berstatus pemain paling senior di skuad bulutangkis Indonesia saat ini, membuat mereka dalam ambisi menjadi yang terbaik.

Fajar/Rian berada di Grup C bersama Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India), Ronan Labar/Lucas Corvee (Prancis) dan Markus Lamfus/Marvin Seidel (Jerman). Juara dan runner-up grup berhak lolos ke Perempatfinal.

