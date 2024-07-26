Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Jabar di Olimpiade Paris 2024 Diharapkan Berprestasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |02:22 WIB
5 Atlet Jabar di Olimpiade Paris 2024 Diharapkan Berprestasi
Gregoria Mariska Tunjung termasuk atlet asal Jabar di Olimpiade Paris 2024 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

BANDUNG – Sebanyak lima atlet asal Jawa Barat akan memperkuat Kontingen Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, 26 Juli hingga 11 Agustus. Mereka akan tampil di cabang olahraga menembak, panahan, dan bulu tangkis.

"Total ada lima atlet dari Jawa Barat yang terpilih mengikuti Olimpiade Paris 2024,” kata Ketua Umum KONI Jabar Muhammad Budiana, Jumat (26/7/2024).

Perkampungan Atlet Olimpiade Paris 2024 (Athlete Village) di Kota Paris (Foto: Olympics)

“Berasal dari tiga cabang olahraga, menembak, panahan, tiga orang dari bulu tangkis," imbuhnya.

Budiana memastikan, persiapan para atlet sudah maksimal untuk bertanding mewakili Indonesia. Dukungan dan pelatihan pun telah diberikan lantaran bersamaan dengan Pelatda PON XXI.

"Olimpiade targetnya KOI/ KONI Pusat, kami KONI Jabar mendukung prestasi atlet-atlet tersebut, apalagi Pelatda PON XXI berbarengan dengan Pelatnas Olimpiade," ungkap Budiana.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, pihaknya mendorong penuh para atlet yang bertanding ke Olimpiade Paris 2024. Ia juga berpesan agar para atlet bisa fokus ke dalam pertandingan.

Halaman:
1 2
