5 Pebulutangkis Indonesia yang Berpotensi Raih Medali di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Juara Asian Games 2018!

LIMA pebulutangkis Indonesia yang berpotensi raih medali di Olimpiade Paris 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah juara Asian Games 2018 lalu.

Cabor bulutangkis jadi salah satu yang diharapkan bisa mendulang medali emas pada Olimpiade Paris 2024 kali ini. Berikut lima pebulutangkis Indonesia yang berpotensi meraih medali di Olimpiade Paris 2024

5. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto





Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya ganda putra Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Tak heran, jika publik memiliki harapan besar pada pasangan ini.

Performa impresif Fajar/Rian membuat mereka jadi salah satu pasangan yang cukup disegani di Olimpiade Paris 2024. Gelar juara All England 2024 diharapkan bisa jadi motivasi lebih FajRi untuk meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024

4. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti





Berikutnya ada pasangan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Meski mengalami turun-naik performa, Apriyani/Fadia cukup diperhitungkan di Olimpiade Paris 2024.

Pencapaian Apriyani Rahayu bersama Greysia Polii meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 lalu diyakini menjadio modal positif bagi pasangan ini untuk kembali meraih hasil maksimal pada edisi kali ini.