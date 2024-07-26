Jenazah Zhang Zhi Jie Belum Dipulangkan ke China, PBSI: Keluarga Masih Minta Waktu

JENAZAH pebulu tangkis muda asal China, Zhang Zhi Jie, hingga saat ini masih berada di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta dan belum dipulangkan ke negaranya. Per hari ini, jenazah Zhang Zhi Jie sudah memasuki hari ke-26 atau hampir menyentuh satu bulan setelah kepergiannya.

Keberadaan jenazah Zhang Zhi Jie yang masih ada di Yogyakarta pun dikonfirmasi Kepala Humas dan Media PBSI, Broto Happy. Ia menyebut bahwa keluarga kembali meminta waktu satu minggu lagi.

"Sampai saat ini masih ada di RS Sardjito, keluarga masih minta waktu seminggu lagi," ujar Broto Happy ketika dihubungi MNC Portal Indonesia via telepon, Jumat (26/7/2024).

"Info dari panitia yang di Yogyakarta seperti itu, alasannya kami tidak tahu, tapi itu permintaan keluarga," tambahnya.

Broto pun juga belum bisa memberi keterangan apa pun terkait sampai kapan jenazah Zhang Zhi Jie akan dipulangkan. Begitu juga dengan kondisi jenazah yang nyaris sebulan berada di freezer.

"Bagaimana kondisi jenazah itu (hingga saat ini) saya juga kurang tahu, karena terkait medis," lanjutnya.