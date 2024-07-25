Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Comeback, Tim Voli Putra Indonesia Hempaskan Australia 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:16 WIB
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: <i>Comeback</i>, Tim Voli Putra Indonesia Hempaskan Australia 3-1
Timnas voli putra Indonesia U-20 menang 3-1 atas Timnas voli putra Australia U-20 di AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)
A
A
A

SURABAYA – Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan atas Timnas voli putra Australia di laga terakhir Grup A AVC Asian Men’s Volleyball Championship 2024. Tuan rumah menang dalam empat set dengan skor 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, dan 25-20) di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/7/2024) malam WIB.

Timnas voli putra Indonesia vs Timnas voli putra Australia di AVC Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)

Jalannya Pertandingan

Indonesia memulai pertandingan tidak begitu baik. Mohammad Fahril dan kolega cukup kesulitan menahan variasi serangan yang dilancarkan pemain Australia. Hasilnya, mereka pun tertinggal tipis 11-12.

Indonesia bahkan harus tertinggal jauh 11-18. Akan tetapi, mereka berhasil bangkit dan membalikan keadaan menjadi unggul 19-18 atas Australia. Setelah itu, pertarungan sengit pun tersaji.

Australia mampu unggul 23-22 atas tuan rumah. Indonesia sempat menyamakan kedudukan, tapi sayangnya mereka harus mengakui ketangguhan Australia dengan kekalahan 23-25 di set pertama.

Pada set selanjutnya, Indonesia unggul cukup jauh atas Australia dengan skor 10-6. Variasi serangan yang dilancarkan anak asuh Li Qiujiang itu terbukti ampuh karena mereka memperlebar keunggulannya dengan skor telak 18-12.

Australia mencoba untuk bangkit. Akan tetapi, para pemain Indonesia tidak goyah. Mereka memperlebar jarak menjadi 22-17 dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-21 atas Australia.

Halaman:
1 2
