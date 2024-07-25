Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade Paris Bersama Presiden Jokowi, Bukti Komitmen Sponsor Dukung Kemajuan Olahraga Tanah Air

JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) mengumumkan Aice sebagai Official Ice Cream yang akan mendukung berbagai aspek keberhasilan partisipasi kontingen Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Dalam kesempatan pengumuman pada 5 Juli lalu, Aice menjelaskan bahwa dukungan mereka akan berupa beberapa program dan inisiatif.

AICE Worldwide Olympic Partner untuk Olimpiade Paris 2024 dan Official Ice Cream Kontingen Indonesia, mengumumkan partisipasi mereka dalam pelepasan kontingen atlet Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis, panahan, renang, angkat besi, dan cabang olahraga lainnya untuk bertanding di Olimpiade Paris, Prancis, mulai bulan ini.

Seperti diketahui, kontingen Indonesia sendiri secara resmi dilepas oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024) lalu. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para atlet untuk optimistis dan bersemangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia.

Presiden memberikan dukungan penuh, sekaligus menekankan pentingnya sportivitas dan kebanggaan mewakili Indonesia di ajang tertinggi dunia tersebut. Dalam acara pelepasan atlet oleh Presiden tersebut, turut hadir beberapa jenama pendukung resmi tim Indonesia.

Chief Marketing Officer AICE Group Jason mengatakan, dukungan Aice untuk Tim Indonesia mengungkapkan bukti komitmen tertinggi perusahaan dalam mendukung agenda penting Indonesia di sektor olahraga.

"Dalam momen penting bersama Presiden Joko Widodo ini, menjadi pemosisian kami sebagai salah satu pendukung utama pengembangan prestasi olahraga nasional. Beberapa tahun terakhir ini, Aice konsisten mendukung olahraga nasional. Ke depannya, Aice akan terus mendukung dan mendampingi atlet, mulai dari aspek pembibitan hingga tahapan kompetisi di kancah nasional dan internasional," jelas Jason.

Jason juga menyampaikan kebanggaannya dapat mendukung delegasi Olimpiade yang cukup besar di Olimpiade kali ini. Seperti diketahui, Indonesia mengirimkan 29 atlet dari 12 cabang olahraga, dan menjadi delegasi terbesar sejak Olimpiade Beijing di 2008 lalu.

“Kami bangga dapat mendukung atlet Indonesia sejak tahap persiapan hingga pertandingan di Olimpiade Paris 2024. Selain telah melepas kontingen bulu tangkis, panahan, angkat besi, AICE juga telah melepas kontingen senam artistik. Dalam waktu dekat, kami juga akan melepas keberangkatan atlet dari cabang olahraga lainnya. Berbagai kegiatan yang Aice lakukan, menjadi bukti komitmen kami mendukung semua cabang olahraga. Mudah-mudahan para pahlawan olahraga kita akan mampu memberikan prestasi terbaik Indonesia," Jason menambahkan.

Kerja sama Aice dan NOC mencakup berbagai program dan inisiatif untuk mendukung atlet, sejak fase persiapan hingga berlangsungnya pertandingan di Olimpiade. AICE memberikan dukungan penuh dalam program mengampanyekan kehadiran Indonesia di Olimpiade kali ini.