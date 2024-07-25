Bukan di Perkampungan Atlet Biasa, Rio Waida Spill Mewahnya Athlete Village Cabor Surfing Olimpiade Paris 2024!

TEAHUPO’O – Atlet surfing Indonesia, Rio Waida, membagikan pengalaman uniknya menjelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Berbeda dengan para wakil Indonesia lainnya, ia tinggal di kapal pesiar selama pagelaran pesta olahraga terakbar di dunia tersebut.

Hal itu terjadi karena venue cabang olahraga (cabor) selancar alias surfing tak terletak di Paris, Prancis, seperti cabor Olimpiade 2024 lainnya. Pasalnya, Negeri Menara Eiffel tak memiliki wilayah lautan yang layak menggelar olahraga itu sehingga cabor surfing digelar di Teahupo’o, Tahiti.

Jika dihitung, Rio berjarak lebih dari 15.000 km dari para atlet Indonesia lain yang berkompetisi di Paris. Ia pun membagikan aktivitas yang dilakukannya selama di Teahupo’o lewat video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @riowaida_, pada Selasa 23 Juli 2024.

“Hari kedua, terasa seperti 10 hari di sini,” tulis Rio dalam keterangan videonya.

Dari situ Rio memperlihatkan tidur di atas kapal pesiar dengan fasilitas yang cukup mewah. Selimut di kamar tidurnya pun bergambarkan logo Olimpiade Paris 2024 dengan warna dasar biru.

Di dalam kapal pesiar itu juga terdapat fasilitas pusat kebugaran dengan alat-alat yang cukup lengkap. Para atlet dan ofisial tim yang terlibat dalam cabor surfing Olimpiade 2024 pun nampak berkumpul dan sibuk berbincang-bincang di lobi kapal.

Selain itu, juga ada fasilitas kolam renang di atas kapal pesiar itu. Pemandangan indah yang menyajikan deretan pegunungan dan lautan Teahupo’o yang membentang luas pun dipamerkan oleh atlet berusia 24 tahun itu.