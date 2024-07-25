Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ingin Pulih Lebih Cepat, Christian Adinata Rutin Jalani Fisioterapi hingga 6 Kali Seminggu!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |05:55 WIB
Ingin Pulih Lebih Cepat, Christian Adinata Rutin Jalani Fisioterapi hingga 6 Kali Seminggu!
Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA - Tekad tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, untuk pulih dari cedera sangatlah luar biasa. Sebab atlet bulu tangkis berusia 23 tahun itu sampai rela bolak-balik ke fisioterapi hingga enam kali seminggu demi bisa mempercepat masa pemulihan pascaoperasi lutut.

Pada pekan lalu, Christian membuat keputusan besar dengan naik ke meja operasi setelah kondisi cederanya tak kunjung membaik selama setahun terakhir. Adanya serpihan-serpihan tulang kecil yang ada di lutut membuat pemain asal Pati, Jawa Tengah itu mengambil pilihan jalan operasi.

Usai menjalani operasi, juara SEA Games 2023 itu fokus untuk melakoni pemulihan dengan cara fisioterapi. Saat ini, Christian harus menjalani fisioterapi hampir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, tetapi Minggu libur.

"Pemulihan yang dijalani sekarang lebih difokuskan dari penguatan ototnya dan juga fisioterapi. Fisioterapi seminggu enam kali, hari Minggu istirahat," ujar Christian saat dihubungi MNC Portal via WhatsApp, Kamis (25/7/2024).

Christian Adinata

Tentu saja, ini adalah perjuangan yang harus dilakukan Christian demi kesembuhan lututnya. Ia rela menjalani fisioterapi ini meski harus bolak-balik dari pelatnas Cipayung, Jakarta Timur ke klinik tempat ia terapis di daerah Kuningan, Jakarta Selatan yang berjarak kurang lebih 20 km.

Halaman:
1 2
