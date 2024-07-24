Kontingen Indonesia Gelar Doa Bersama Jelang Opening Ceremony Olimpiade Paris 2024

PARIS – Kontingen Indonesia melakukan acara doa bersama tiga hari jelang pembukaan Olimpiade Paris 2024, pada Selasa 24 Juli. Doa bersama dilakukan untuk membuka jalur langit demi prestasi terbaik Tim Merah-Putih di pesta olahraga terakbar di dunia yang akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus.

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024, Anindya Bakrie, hadir dalam acara tersebut. Selain itu, ada pula Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, dan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Mohamad Oemar.

Anin mengungkapkan doa bersama merupakan salah satu usaha penting dalam rangkaian persiapan yang dilakukan Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Sebab menurutnya, tak lengkap rasanya jika tak meminta restu dari Tuhan setelah sekian lama melakukan persiapan teknis.

“Karena aspek game of luck ada di olahraga. Sebagai manusia, kita bekerja keras, tapi dukungan dari Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan pasti sangat membantu,” kata Anin dilansir dari rilis KOI, Rabu (24/7/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Okto. Kata dia, doa bersama ini bisa memberikan keberuntungan bagi Kontingen Indonesia selama mentas di Paris 2024.

“Kita tidak bisa harapkan keberuntungan kecuali ridho Allah. Doa bersama ini tujuannya adalah untuk mengetuk pintu langit supaya dibuka dan memberikan keberuntungan untuk kita,” ucap Okto.