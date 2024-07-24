Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI Junior yang Pilih Bela Azerbaijan di Olimpiade Paris 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:19 WIB
Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI Junior yang Pilih Bela Azerbaijan di Olimpiade Paris 2024
Ade Resky Dwicahyo mendapat kesempatan tampil di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Ade Resky Dwicahyo, eks Pelatnas PBSI junior yang pilih bela Azerbaijan di Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia sudah dua kali tampil di ajang Olimpiade!

Ade Resky diundi masuk Grup E Olimpiade Paris 2024 cabor bulu tangkis nomor tunggal putra. Ia akan bersaing dengan Anders Antonsen (Denmark) dan Collins-Valentine Filimon (Austria) untuk lolos dari grup.

Ade Resky Dwicahyo

Itu merupakan kali kedua Ade Resky tampil di Olimpiade setelah Tokyo 2020. Hal tersebu tidak akan dicapai pemain berdarah Indonesia itu andai masih menjadi bagian dari Pelatnas PBSI!

Ya, Ade Resky mendapat proposal untuk membela Azerbaijan pada 2017. Ketika diwawancara Badminton Europe beberapa waktu lalu, ia melihat dirinya lebih berpeluang berprestasi dengan membela negara kaya minyak itu.

“Ketika menerima proposal dari Azerbaijan, saya merasa punya peluang lebih besar untuk berkarier di level dunia dan tampil di Olimpiade,” kata Ade.

Benar saja, mimpi Ade Resky tampil di Olimpiade akhirnya kesampaian. Ia menduduki posisi 69 race to Tokyo dan berhak mentas di nomor tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement