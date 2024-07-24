Kisah Ade Resky Dwicahyo, Eks Pelatnas PBSI Junior yang Pilih Bela Azerbaijan di Olimpiade Paris 2024

KISAH Ade Resky Dwicahyo, eks Pelatnas PBSI junior yang pilih bela Azerbaijan di Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia sudah dua kali tampil di ajang Olimpiade!

Ade Resky diundi masuk Grup E Olimpiade Paris 2024 cabor bulu tangkis nomor tunggal putra. Ia akan bersaing dengan Anders Antonsen (Denmark) dan Collins-Valentine Filimon (Austria) untuk lolos dari grup.

Itu merupakan kali kedua Ade Resky tampil di Olimpiade setelah Tokyo 2020. Hal tersebu tidak akan dicapai pemain berdarah Indonesia itu andai masih menjadi bagian dari Pelatnas PBSI!

Ya, Ade Resky mendapat proposal untuk membela Azerbaijan pada 2017. Ketika diwawancara Badminton Europe beberapa waktu lalu, ia melihat dirinya lebih berpeluang berprestasi dengan membela negara kaya minyak itu.

“Ketika menerima proposal dari Azerbaijan, saya merasa punya peluang lebih besar untuk berkarier di level dunia dan tampil di Olimpiade,” kata Ade.

Benar saja, mimpi Ade Resky tampil di Olimpiade akhirnya kesampaian. Ia menduduki posisi 69 race to Tokyo dan berhak mentas di nomor tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020.