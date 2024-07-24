Biodata dan Agama Gloria Emanuelle Widjaja, Pebulutangkis Cantik Indonesia yang Dilarang Kibarkan Bendera Indonesia di Turnamen India

BIODATA dan agama Gloria Emanuelle Widjaja menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis cantik Indonesia itu pernah dilarang untuk kibarkan bendera Indonesia di turnamen di India.

Momen itu terjadi saat Gloria Emanuelle Widjaja bersama tandemnya, Dejan Ferdinansyah, berhasil memenangkan ajang Syed Modi International pada 2023. Kala itu, ganda campuran eks pelatnas ini menang lewat rubber game atas wakil Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, dengan skor 20-22, 21-19, dan 25-23.

Berhasil naik ke podium tertinggi, Gloria dan Dejan berupaya mengibarkan bendera merah putih saat sesi penyerahan hadiah. Akan tetapi, panitia mendadak melarang ganda campuran Indonesia itu untuk melakukan pengibaran bendera di podium.

Rupanya, pengibaran bendera saat sesi penyerahan hadiah memang sesuatu yang dilarang. Dalam aturannya, dijelaskan bahwa hanya boleh ada satu bendera dan tidak boleh ada bendera lain yang bisa mengganggu proses penyerahan medali, piala, dan hadiah.

Selain itu, turnamen kelas 1 dan 2 juga tidak diperkenankan untuk atlet membawa bendera ke atas podium. Beruntungnya, aksi Gloria Emanuelle Widjaja dan Dejan Ferdinansyah yang mencoba mengibarkan bendera merah putih di podium Syed Modi International 2023 hanya mendapat teguran. Tidak ada hukuman tambahan seperti denda maupun yang lainnya.

Terlepas dari momen itu, gelar Syed Modi International 2023 di India menjadi semakin menambah gelar bergengsi Gloria. Seperti diketahui, Gloria Emanuelle Widjaja merupakan salah satu atlet berbakat yang dimiliki Indonesia.

Lahir di Bekasi pada 28 Desember 1993, pebulutangkis yang akrab disapa Ge ini memulai kariernya di dunia tepok bulu dengan bergabung bersama klub PB Djarum Kudus.

Dari segi kepercayaan, diketahui Gloria Emanuelle Widjaja menganut agama kristen. Memiliki postur 182 sentimeter, Gloria pada mulanya diragukan untuk bisa bermain di lini depan. Pasalnya, di posisi ini membutuhkan pemain dengan kecepatan. Posturnya yang sangat tinggi ini malah membuat Ge kerap dicap lambat.