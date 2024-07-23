Jelang Olimpiade Paris 2024, Greysia Polii Ingatkan Pentingnya Manajemen Ekspektasi untuk Tim Bulu Tangkis Indonesia

CHAMBLY – Legenda bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii, memberi peringatan khusus jelang Olimpiade Paris 2024. Dia mengingatkan pentingnya manajemen ekspektasi untuk para atlet menjelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, fokus para atlet akan diuji sebelum bertanding.

Tim bulu tangkis Indonesia sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menjelang Olimpiade Paris 2024. TC itu berlangsung di Chambly, Prancis sejak delapan hari yang lalu.

Selain melatih kemampuan, tim bulu tangkis Indonesia juga kenjaga kondisi kebugaran serta mental. Di sela latihan, mereka kedatangan para legenda yang hadir untuk memberikan motivasi.

Di antaranya, ada Greysia Polii, Liliyana Natsir, dan Tontowi Ahmad. Ketiganya memberikan motivasi sekaligus berbagi pengalaman demi menjaga tradisi emas bagi kontingen Indonesia di Olimpiade.

Dalam satu kesempatan, Greysia menyampaikan betapa pentingnya manajemen ekspektasi sebelum tampil di Olimpiade. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo itu menyarankan, Anthony Sinisuka Ginting dan kolega untuk menurunkan ekspektasi sebeluk bertanding.

"Saat training camp seperti ini, anak-anak harus kembali menguatkan fokus tujuan mereka ke sini itu untuk apa?" ujar Greysia, dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (23/7/2024).