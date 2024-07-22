Apriyani Rahayu/Siti Fadia Masuk Grup Neraka di Olimpiade Paris 2024, Greysia Polii Bicara Peluang Ganda Putri Indonesia

CHAMBLY – Legenda bulu tangkis Indonesia, Greysia Polii, berbicara tentang peluang Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Apriyani/Fadia masuk grup neraka di Olimpiade Paris 2024.

Sebagaimana diketahui, Apriyani/Fadia masuk dalam undian berat di Olimpiade Paris 2024. Mereka tergabung dalam Grup A bersama lawan-lawan tangguh di sektor ganda putri.

Apriyani/Fadia satu grup dengan unggulan pertama China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara dari Jepang, dan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan asal Malaysia. Greysia yang pernah tampil di Olimpiade sebanyak tiga kali pun cukup tenang menanggapi hasil undian tersebut.

Menurutnya, persaingan di ganda putri saat ini sama-sama rata. Alhasil, siapa pun lawan yang akan dihadapi di Olimpiade Paris 2024 nanti, pemain akan memiliki peluang yang sama untuk lolos dari fase grup.