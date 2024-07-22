Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perebutkan Hadiah Total Rp134 Juta, PB POBSI x Harsa Gelar Aileex 9 Ball Open Tournament di Tangerang Selatan

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:34 WIB
Perebutkan Hadiah Total Rp134 Juta, PB POBSI x Harsa Gelar Aileex 9 Ball Open Tournament di Tangerang Selatan
PB POBSI x Harsa gelar Aileex 9 Ball Open Tournament. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) x Harsa gelar turnamen biliar terbuka bertajuk Aileex 9 Ball Open Tournament. Ajang ini akan digelar di Harsa Billiard Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dari 23 hingga 27 Juli 2024.

Kompetisi Aileex 9 Ball Open Tournament akan dibatasi. Hanya ada 128 peserta yang akan ambil bagian dalam ajang ini.

Ilustrasi biliar

Format pertandingan Aileex 9 Ball Open Tournament sendiri akan terdiri beberapa bagian. Ada 7 race pada babak penyisihan, 8 race pada babak 32 besar, dan 11 race pada partai final.

Aileex 9 Ball Open Tournament diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi para pebiliar Tanah Air untuk terus memperbaiki posisi mereka di klasemen poin ranking nasional. Selain itu, para peserta juga akan memperebutkan hadiah total sebesar Rp134 juta.

Bagi pencinta biliar yang ingin menyaksikan keseruan kompetisi ini, pertandingan akan disiarkan secara streaming melalui RCTI+ dan Vision+. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan para pebiliar terbaik beraksi dan memberikan dukungan kepada jagoan favorit Anda.

(Djanti Virantika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement