Perebutkan Hadiah Total Rp134 Juta, PB POBSI x Harsa Gelar Aileex 9 Ball Open Tournament di Tangerang Selatan

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) x Harsa gelar turnamen biliar terbuka bertajuk Aileex 9 Ball Open Tournament. Ajang ini akan digelar di Harsa Billiard Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dari 23 hingga 27 Juli 2024.

Kompetisi Aileex 9 Ball Open Tournament akan dibatasi. Hanya ada 128 peserta yang akan ambil bagian dalam ajang ini.

Format pertandingan Aileex 9 Ball Open Tournament sendiri akan terdiri beberapa bagian. Ada 7 race pada babak penyisihan, 8 race pada babak 32 besar, dan 11 race pada partai final.

Aileex 9 Ball Open Tournament diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi para pebiliar Tanah Air untuk terus memperbaiki posisi mereka di klasemen poin ranking nasional. Selain itu, para peserta juga akan memperebutkan hadiah total sebesar Rp134 juta.

Bagi pencinta biliar yang ingin menyaksikan keseruan kompetisi ini, pertandingan akan disiarkan secara streaming melalui RCTI+ dan Vision+. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan para pebiliar terbaik beraksi dan memberikan dukungan kepada jagoan favorit Anda.

(Djanti Virantika)