Herry IP Akui Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Alami Peningkatan Jelang Olimpiade Paris 2024

HERRY Iman Pierngadi selaku pelatih ganda campuran Indonesia mengungkap perkembangan anak asuhnya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari jelang Olimpiade Paris 2024. Herry IP mengatakan Rinov/Pitha menunjukkan peningkatan jelang tampil di Olimpiade Paris 2024.

Persiapan demi persiapan terus dimatangkan Rinov/Pitha dan atlet bulutangkis Tanah Air lainnya jelang Olimpiade Paris 2024. Diketahui, mereka sudah memulai latihan perdana di Chambly, Prancis, sejak Senin (15/7) lalu.

Herry IP membeberkan Rinov/Pitha dalam kondisi yang oke. Bahkan pelatih berusia 61 tahun itu mengakui perkembangan anak asuhnya terus mengalami peningkatan jelang mentas di Olimpiade Paris 2024.

“Kondisi Rinov/Pitha cukup baik setelah satu minggu di Chambly. Kondisi fisiknya tidak ada masalah,” tutur Herry IP dalam rilis PBSI, Minggu (21/7/2024).

“Yang paling terlihat meningkat adalah dari cara mereka bermain, polanya semakin mantap. Tidak mudah mati-mati sendiri,” ungkapnya.

Soal menu latihan, Herry IP mengatakan tidak jauh berbeda seperti di Pelatnas PBSI Cipayung. Kata dia, komunikasi menjadi faktor penting yang harus dijaga Rinov/Pitha.