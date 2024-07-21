Valentino Rossi: Francesco Bagnaia Tak Perlu Jadi Rekan Setim Marc Marquez untuk Buktikan Diri

Francesco Bagnaia tak perlu jadi rekan setim Marc Marquez untuk membuktikan diri (Foto: Instagram/@motogp)

VALENTINO Rossi merasa Francesco Bagnaia tak perlu jadi rekan setim Marc Marquez untuk membuktikan diri sebagai pembalap terkuat di MotoGP saat ini. Deretan gelar juara dan kemenangan balapan sudah jadi bukti.

Marquez direkrut tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. The Baby Alien diikat dengan kontrak selama dua tahun atau hingga MotoGP 2025.

Rossi merasa kedatangan Marquez akan membuat Bagnaia sedikit kesulitan. Namun, ia yakin anak asuhnya itu punya lebih dari cukup senjata untuk mengalahkan sang calon rekan setim tahun depan.

“Tentu saja, itu akan sulit buat Pecco karena dia akan memiliki rekan setim yang tidak bikin nyaman, tetapi saya yakin dia (Pecco) punya segalanya untuk melawan,” papar Rossi, dikutip dari Crash, Minggu (21/7/2024).

BACA JUGA: Valentino Rossi Akui Terkejut Marc Marquez ke Ducati Lenovo

“Dari sisi jurnalistik, saya tahu ini adalah topik yang menarik. Namun, Pecco tidak membutuhkan Marquez sebagai rekan setim untuk membuktikan diri sebagai yang terkuat,” imbuh pria asal Italia itu.

“Seorang pembalap yang telah menjadi juara dunia tiga kali, dua di antaranya di MotoGP bersama Ducati, tak membutuhkan hal semacam itu,” tegas Rossi.