Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi: Francesco Bagnaia Tak Perlu Jadi Rekan Setim Marc Marquez untuk Buktikan Diri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |20:46 WIB
Valentino Rossi: Francesco Bagnaia Tak Perlu Jadi Rekan Setim Marc Marquez untuk Buktikan Diri
Francesco Bagnaia tak perlu jadi rekan setim Marc Marquez untuk membuktikan diri (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

VALENTINO Rossi merasa Francesco Bagnaia tak perlu jadi rekan setim Marc Marquez untuk membuktikan diri sebagai pembalap terkuat di MotoGP saat ini. Deretan gelar juara dan kemenangan balapan sudah jadi bukti.

Marquez direkrut tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. The Baby Alien diikat dengan kontrak selama dua tahun atau hingga MotoGP 2025.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Rossi merasa kedatangan Marquez akan membuat Bagnaia sedikit kesulitan. Namun, ia yakin anak asuhnya itu punya lebih dari cukup senjata untuk mengalahkan sang calon rekan setim tahun depan.

“Tentu saja, itu akan sulit buat Pecco karena dia akan memiliki rekan setim yang tidak bikin nyaman, tetapi saya yakin dia (Pecco) punya segalanya untuk melawan,” papar Rossi, dikutip dari Crash, Minggu (21/7/2024).

“Dari sisi jurnalistik, saya tahu ini adalah topik yang menarik. Namun, Pecco tidak membutuhkan Marquez sebagai rekan setim untuk membuktikan diri sebagai yang terkuat,” imbuh pria asal Italia itu.

“Seorang pembalap yang telah menjadi juara dunia tiga kali, dua di antaranya di MotoGP bersama Ducati, tak membutuhkan hal semacam itu,” tegas Rossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement