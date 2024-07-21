Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Pede Dapat Kursi di Tim Pabrikan Ducati Sampai Marc Marquez Resmi Diumumkan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |00:05 WIB
Marco Bezzecchi <i>Pede</i> Dapat Kursi di Tim Pabrikan Ducati Sampai Marc Marquez Resmi Diumumkan
Marco Bezzecchi sempat percaya diri akan direkrut tim pabrikan Ducati Lenovo (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

MARCO Bezzecchi mengaku masih percaya diri mendapatkan kursi tim pabrikan Ducati sampai akhirnya Marc Marquez diumumkan. Meski begitu, ia tetap antusias menatap tantangan baru sebagai rider Aprilia Racing.

Bezzecchi menjalani musim terbaiknya di MotoGP pada 2023 dengan finis di peringkat tiga klasemen. Namun, performanya menurun drastis tahun ini.

Marco Bezzecchi melaju pada MotoGP Prancis 2024 (Foto: VR46 Racing Team)

Setelah sembilan seri berjalan, Bezz baru mengumpulkan 53 poin saja. Alhasil, ia tercecer di urutan 12 klasemen sementara MotoGP 2024.

Kendati demikian, pembalap asal Italia itu sudah mendapat kepastian soal masa depannya setelah kontraknya habis dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di akhir musim ini. Ia dipastikan bergabung dengan Aprilia Racing tahun depan bersama Jorge Martin.

Bezzecchi pun sangat antusias menatap tantangan baru di tim pabrikan Noale. Pembalap berusia 25 tahun itu ingin menikmati saat-saat terakhirnya dengan timnya saat ini meski performanya kurang meyakinkan.

“Saya sangat senang dengan kemungkinan ini untuk tahun 2025. Saya masih memiliki banyak balapan di depan saya musim ini dan, oleh karena itu, saya ingin menikmatinya hingga akhir,” kata Bezzecchi dilansir dari Motosan, Minggu (21/7/2024).

Halaman:
1 2
