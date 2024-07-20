Kisah Anggota Dewan BWF yang Ingin Ubah Julukan The Babbies Usai Leo Rolly/Daniel Marthin Kalahkan Juara Dunia asal Malaysia

KISAH anggota dewan BWF yang ingin ubah julukan The Babbies usai Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan dibahas Okezone. Momen itu terjadi saat Leo/Daniel berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang baru menyandang gelar juara dunia.

Alasan anggota dewan BWF Indonesia, Bambang Rudyanto menyarankan agar Leo/Daniel mengubah julukannya ternyata merujuk pada pertandingan mereka di All England 2023 yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu 15 Maret 2023.

Leo/Daniel yang dihadapkan dengan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak 32 besar berhasil menang dengan skor akhir 21-18, 14-21, dan 21-13. Menurutnya, kemenangan itu menjadi bukti bahwa The Babies kini sudah “dewasa” dan layak disandingkan dengan pebulutangkis top dunia.

Pria yang kerap disapa Koh Rudy tersebut menyampaikan sarannya melalui cuitan di akun X pribadinya @RudyRoedyanto, pada 15 Maret 2023 lalu.

“Sudah saatnya Leo/Daniel jangan dipanggil The Babies,” demikian isi cuitan tersebut.

Cuitan Koh Rudy pun mendapatkan banyak respons positif dari para warganet. Ada yang setuju dan mencarikan julukan baru bagi Leo/Daniel, namun ada juga yang merasa julukan The Babies sebaiknya dibiarkan saja sebagai jimat mereka berdua.