HOME SPORTS NETTING

Kisah Anggota Dewan BWF yang Ingin Ubah Julukan The Babbies Usai Leo Rolly/Daniel Marthin Kalahkan Juara Dunia asal Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |07:57 WIB
Kisah Anggota Dewan BWF yang Ingin Ubah Julukan <i>The Babbies</i> Usai Leo Rolly/Daniel Marthin Kalahkan Juara Dunia asal Malaysia
Ganda Putra Indonesia, Leo/Daniel di BATC 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH anggota dewan BWF yang ingin ubah julukan The Babbies usai Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan dibahas Okezone. Momen itu terjadi saat Leo/Daniel berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang baru menyandang gelar juara dunia.

Alasan anggota dewan BWF Indonesia, Bambang Rudyanto menyarankan agar Leo/Daniel mengubah julukannya ternyata merujuk pada pertandingan mereka di All England 2023 yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu 15 Maret 2023.

Leo/Daniel yang dihadapkan dengan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak 32 besar berhasil menang dengan skor akhir 21-18, 14-21, dan 21-13. Menurutnya, kemenangan itu menjadi bukti bahwa The Babies kini sudah “dewasa” dan layak disandingkan dengan pebulutangkis top dunia.

Pria yang kerap disapa Koh Rudy tersebut menyampaikan sarannya melalui cuitan di akun X pribadinya @RudyRoedyanto, pada 15 Maret 2023 lalu.

 BACA JUGA:

“Sudah saatnya Leo/Daniel jangan dipanggil The Babies,” demikian isi cuitan tersebut.

Cuitan Koh Rudy pun mendapatkan banyak respons positif dari para warganet. Ada yang setuju dan mencarikan julukan baru bagi Leo/Daniel, namun ada juga yang merasa julukan The Babies sebaiknya dibiarkan saja sebagai jimat mereka berdua.

