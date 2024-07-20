Kecewanya Tim Balap Valentino Rossi Usai Timnya Cuma Dapat 1 Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

TIM balap Valentino Rossi kecewa bukan main dengan keputusan Ducati jelang MotoGP 2025. Pasalnya, timnya, yakni Pertamina Enduro VR46, dipastikan hanya mendapat satu motor pabrikan Ducati saja pada musim depan.

Kekecewaan tim itu diungkap bos Pertamina Enduro VR46, Uccio Salucci. Meski kecewa, Salucci tidak ingin ambil pusing dan bakal bekerja maksimal agar ridernya meraih hasil manis pada musim depan.

Seperti diketahui, Pramac sudah memutuskan untuk merapat menjadi tim satelit Yamaha pada musim depan. Itu artinya, Ducati hanya akan memiliki dua tim satelit di musim depan, yakni VR46 dan Gresini Ducati.

Diketahui, Ducati hanya akan memberi jatah satu motor pabrikan saja ke tim satelit. Di mana, VR46 akan mendapat satu jatah motor tersebut. Sementara itu, Gresini Ducati akan memakai Desmosedici versi lama.

Beda cerita dengan musim saat ini. Pasalnya, Ducati memberikan dua jatah motor pabrikan ke Pramac yang merupakan tim referensi. VR46 pun pada musim depan akan menjadi tim referensi Ducati, tapi hanya dapat satu jatah motor.

Hal itu membuat Salucci cukup kecewa. Pasalnya, tangan kanan Valentino Rossi ini menginginkan VR46 mendapat jatah dua motor layaknya Pramac di musim ini.

“Saya tidak terlalu setuju dengan Gigi Dall'Igna,” kata Salucci, dilansir dari Crash, Sabtu (20/7/2024).