Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Evaluasi Paruh Pertama MotoGP 2024, Pedro Acosta Soroti Performa di Sesi Kualifikasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |02:09 WIB
Evaluasi Paruh Pertama MotoGP 2024, Pedro Acosta Soroti Performa di Sesi Kualifikasi
Pedro Acosta berharap bisa lebih baik di paruh kedua MotoGP 2024 (Foto: Instagram/Pedro Acosta)
A
A
A

PEDRO Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) mengungkapkan evaluasi penampilannya dalam paruh pertama musim debutnya di MotoGP 2024. Kata dia, performa motornya harus lebih kuat saat kualifikasi sehingga dirinya bisa lebih kompetitif dalam balapan.

Acosta tampil cukup menjanjikan di awal musim MotoGP 2024 yang merupakan tahun debutnya di kelas utama. Dari tiga seri pertamanya, dia sukses memboyong dua podium dalam balapan utama dengan finis ketiga di Portugal dan kedua di Amerika Serikat.

 

Namun sayang, setelah itu pembalap berusia 19 tahun tersebut belum pernah finis di podium lagi dalam balapan utama hingga paruh pertama musim ini berakhir pada seri kesembilan di Jerman. Meski begitu, dia masih menunjukkan tajinya dalam sprint.

Setelah balapan di Amerika Serikat, Acosta mampu naik podium sprint tiga kali dalam enam seri yang ada. Penampilan terburuknya sendiri terjadi di Belanda di mana dia gagal finis dalam balapan pendek dan panjang.

Oleh karena itu, Acosta menilai performanya perlu ditingkatkan lagi pada paruh kedua nanti. Dia pun menyambangi markas KTM di Austria setelah seri terakhir di Jerman, alih-alih langsung berlibur dalam jeda musim panas ini.

Pembalap asal Spanyol itu menilai performa motornya belum bisa konsisten di setiap sirkuit yang ada. Oleh karena itu, dia bertekad untuk meningkatkan performanya dalam kualifikasi agar bisa lebih kompetitif dalam balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement