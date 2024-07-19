Evaluasi Paruh Pertama MotoGP 2024, Pedro Acosta Soroti Performa di Sesi Kualifikasi

PEDRO Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) mengungkapkan evaluasi penampilannya dalam paruh pertama musim debutnya di MotoGP 2024. Kata dia, performa motornya harus lebih kuat saat kualifikasi sehingga dirinya bisa lebih kompetitif dalam balapan.

Acosta tampil cukup menjanjikan di awal musim MotoGP 2024 yang merupakan tahun debutnya di kelas utama. Dari tiga seri pertamanya, dia sukses memboyong dua podium dalam balapan utama dengan finis ketiga di Portugal dan kedua di Amerika Serikat.

Namun sayang, setelah itu pembalap berusia 19 tahun tersebut belum pernah finis di podium lagi dalam balapan utama hingga paruh pertama musim ini berakhir pada seri kesembilan di Jerman. Meski begitu, dia masih menunjukkan tajinya dalam sprint.

Setelah balapan di Amerika Serikat, Acosta mampu naik podium sprint tiga kali dalam enam seri yang ada. Penampilan terburuknya sendiri terjadi di Belanda di mana dia gagal finis dalam balapan pendek dan panjang.

Oleh karena itu, Acosta menilai performanya perlu ditingkatkan lagi pada paruh kedua nanti. Dia pun menyambangi markas KTM di Austria setelah seri terakhir di Jerman, alih-alih langsung berlibur dalam jeda musim panas ini.

Pembalap asal Spanyol itu menilai performa motornya belum bisa konsisten di setiap sirkuit yang ada. Oleh karena itu, dia bertekad untuk meningkatkan performanya dalam kualifikasi agar bisa lebih kompetitif dalam balapan.