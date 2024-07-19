Antonio Felix Da Costa Siap Akhiri Musim dengan 4 Kemenangan Beruntun di Final Race London E-Prix, Saksikan Balapannya 20 & 21 Juli 2024, Live di iNews

SETELAH menggelar seri sebelumnya di Portland International Raceway, kejuaraan mobil balap listrik kursi tunggal tahunan, Formula E, kembali digelar pekan ini. Dua balapan terakhir musim Formula E 2024 akan berlangsung di London, Inggris.

Di balapan sebelumnya, Felix da Costa kembali menunjukkan keahliannya di atas lintasan. Dia sukses meraih kemenangan di Formula E Portland E-Prix. Ini jadi kemenangan ketiga Da Costa sebagai pembalap tim Porsche.

Dengan hasil poin 25, Da Costa berhasil menempati posisi pertama. Dia dipepet Robin Frijns di posisi kedua dengan 18 poin. Kemudian, ada M Evans yang menempati posisi ketiga dengan 15 poin. Sementara P Wehrlein, dia di posisi keempat dengan 12 poin. Lima besar dilengkapi dengan J Vergne yang meraih 12 poin.

Da Costa berhasil mengungguli para pesaingnya dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap teratas di kejuaraan ini. Kemenangan Da Costa tidak lepas dari strategi jitu yang diterapkan oleh tim Porsche.