Olimpiade Paris 2024: KOI Pastikan Penyaluran Dana Kebutuhan Atlet Dilakukan H-3 Jelang Upacara Pembukaan

PENYALURAN dana kebutuhan atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 bakal dilakukan H-3 jelang upacara pembukaan. Hal itu dibeberkan oleh Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Wijaya Noeradi.

Wijaya mengungkapkan hal tersebut dalam acara peluncuran sponsor resmi Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Kantor KOI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Kata dia, dana yang dibutuhkan oleh KOI sudah cukup untuk keberangkatan hingga kepulangan para atlet nanti dari Prancis.

"Penyaluran (Dana) pada atletnya H-3, tetapi penyaluran dari pemerintah ke KOI lagi proses di birokrasi keuangan pemerintah," kata Wijaya.

"Jadi kami menunggu saja. Mudah-mudahan pekan ini sudah masuk di rekening kami," imbuhnya.

Sebagai informasi, Olimpiade Paris 2024 akan menggelar upacara pembukaannya pada 26 Juli mendatang. Akan tetapi, sudah ada pertandingan yang dihelat sejak 24 Juli yakni dari cabang olahraga (cabor) sepakbola dan seven rugby.

Lebih lanjut, Wijaya enggan mengungkapkan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk Kontingen Indonesia di Paris 2024. Namun, beberapa waktu lalu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, membeberkan bahwa angka yang diminta KOI sekira Rp40 miliar.