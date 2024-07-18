Tembus Grand Final Proliga 2024, Jakarta Elektrik PLN Punya Motivasi Tinggi

JAKARTA – Tim putri Jakarta Elektrik PLN sukses menembus grand final Proliga 2024. Ketua Umum Jakarta Elektrik PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, pun memastikan skuadnya memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi laga grand final.

Ya, Grand Final Proliga 2024 sendiri akan berlangsung di Jakarta, tepatnya Indonesia Arena. Untuk final tim putri yang mempertemukan Jakarta Elektrik PLN kontra Jakarta BIN akan digelar pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Arsyadany menyadari bahwa Jakarta Elektrik PLN bukanlah tim yang diperhitungkan di ajang Proliga 2024. Begitu pun untuk memasuki babak final four, tim yang dimotori Yolla Yuliana itu menjadi tim terakhir yang lolos.

Kini, dengan keberhasilan Jakarta Elektrik PLN melangkah jauh hingga ke grand final, ini merupakan pencapaian yang besar. Karena itu, Arsyadany berharap anak asuhnya itu bisa memiliki motivasi tinggi lagi untuk bisa keluar sebagai juara di Proliga 2024.

"Kami tim terakhir yang lolos ke final four. Tapi, biasanya yang lolos terakhir itu akan punya motivasi tinggi karena berhasil tembus dari lubang jarum," ujar Arsyadany di Jakarta, Kamis (18/7/2024).