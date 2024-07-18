Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tiket Grand Final Proliga 2024 Nyaris Ludes, Animo Penggemar Sangat Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |05:23 WIB
Tiket Grand Final Proliga 2024 Nyaris Ludes, Animo Penggemar Sangat Besar
Tiket Grand Final Proliga 2024 sudah dijual dan nyaris ludes (Foto: Proliga)
JAKARTA – Tiket Grand Final Proliga 2024 nyaris ludes. Antusiasme penggemar untuk menyaksikan partai puncak di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, sangat tinggi.

Musim kompetisi bola voli Indonesia, Proliga 2024, telah memasuki babak akhir yang mana akan dilangsungkan 20-21 Juli 2024. Ada pun dari sektor putra akan mempertemukan Jakarta LavAni Allobank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi dan sektor putri antara Jakarta Electric PLN vs Jakarta STIN BIN.

Jakarta LavAni

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo mengatakan, persiapan untuk digelarnya babak grand final tersebut sudah nyaris rampung. Ia juga mengungkapkan hingga Rabu 17 Juli 2024, tiket sudah hampir ludes.

"Pastinya kami persiapkan dengan baik. Tiket hari ini (Rabu) sudah mulai dujal dengan harga Rp200 ribu, Rp400 ribu, dan Rp600 ribu, ada tiga kategori," jelas Imam di kawasan Jakarta, dikutip Kamis (18/7/2024).

"Dan memang ini sudah banyak yang beli tiketnya, terjual 85 persen," tegasnya.

Ada pun penjualan tiket Grand Final Proliga 2024 dilakukan secara online dan tidak ada penjualan tiket offline di venue pertandingan. Bagi yang ingin membeli bisa ke laman resmi Proliga atau laman penyedia tiket resmi.

Tiga kategori yang dijual adalah reguler (Rp 200 ribu), kategori 1 (Rp400 ribu), dan kategori VIP (Rp600 ribu). Sebanyak 14.500 tiket akan dijual untuk mengisi Indonesia Arena yang berkapasitas sekira 16 ribu.

Ketua Panitia Grand Final Proliga 2024, Hanny S. Surkatty, mengaku cukup terkejut melihat antusiasme pencinta voli Tanah Air. Pasalnya, tiket dalam waktu singkat hanya tersisa sedikit.

