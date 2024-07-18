Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap MotoGP yang Pernah Raih Juara Dunia WSBK, Nomor 1 Rival Valentino Rossi

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:18 WIB
4 Pembalap MotoGP yang Pernah Raih Juara Dunia WSBK, Nomor 1 Rival Valentino Rossi
Max Biaggi dan Valentino Rossi saat bersaing di kelas utama MotoGP (Foto: MotoGP History)
A
A
A

EMPAT pembalap MotoGP yang pernah raih juara dunia WSBK menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, tidak sedikit pembalap yang pindah ke WSBK setelah memutuskan pensiun dari MotoGP.

Kali ini Okezone akan membahas empat pembalap MotoGP yang pernah raih juara dunia WSBK. Siapa saja pembalap yang dimaksud? berikut ulasannya

4. Sylvain Guintoli (2014)


Pertama ada nama Sylvain Guintoli yang pernah meraih gelar juara WSBK bersama tim Aprilia pada tahun 2014. Guintoli merebut 16 podium termasuk 5 kemenangan dan mengumpulkan 416 poin.

Dia unggul atas Tom Sykes (410) yang runner-up dan Jonathan Rea (334) yang masuk tiga besar. Sebelum menjadi juara dunia di ajang WSBK, Guintoli pernah tampil di kelas utama MotoGP bersama Suzuki hingga Ducatii.

3. Carlos Checa (2011)


Carlos Checa merebut gelar juara dunia WSBK pada musim 2011 bersama Ducati. Checa unggul jauh di depan rivalnya dengan meraih 505 poin. Marco Melandri dan Max Biaggi yang bertengger di posisi tiga besar klasemen masing-masing hanya mengoleksi 395 dan 303 poin. Di WSBK, Checa membalap selama 5 musim.

Pembalap Spanyol ini turun balap sejak 2008 sampai 2013.Checa memang lebih lama berkarier di MotoGP yang ia lakoni selama 12 musim (1996—2007) bersama Honda, Yamaha, dan Ducati. Ia mengalami 6 musim era 500cc dan 6 musim era MotoGP. Selama itu ia pernah menang balapan dua kali.

Halaman:
1 2
