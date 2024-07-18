Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Racing Ungkap Alasan Timnya Tinggalkan Ducati: Mereka Kehilangan Jati Diri

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |00:08 WIB
Bos Pramac Racing Ungkap Alasan Timnya Tinggalkan Ducati: Mereka Kehilangan Jati Diri
Pramac Racing akan menjadi tim satelit Yamaha di MotoP 2025 (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

MANAJER Pramac Racing, Gino Borsoi mengungkap alasan timnya meninggalkan Ducati. Borsoi mengatakan, Ducati telah kehilangan jatidiri sebagai tim pencetak pembalap muda berbakat.

Seperti diketahui, Pramac Racing dan Ducati resmi mengakhiri kerjasama pada akhir musim ini. Pramac Racing diketahui akan bergabung dengan Yamaha dengan status tim satelit mulai MotoGP 2025.

 

Kepergian Pramac Racing dari Ducati nampaknya merupakan efek domino dari penandatangan Marc Marquez ke Ducati Lenovo. Musabab, penandatanganan itu membuat pembalap Ducati Pramac, Jorge Martin, gagal menempati tim pabrikan.

Borsoi pun mengakui bahwa berat bagi timnya untuk meninggalkan Ducati. Namun, Borsoi mengungkapkan, pemilik Pramac Racing, Paolo Campinoti merasa Ducati sudah berbeda jalan dengan timnya.

 BACA JUGA:

"Ini tidak mudah. Sudah bertahun-tahun bersama Ducati, banyak hasil. Tapi saya pikir ada saatnya Paolo (Campinoti) menyadari bahwa hubungannya tidak setara," kata Borsoi dikutip dari Motosan, Rabu (17/7/2024).

"Proyek ini tidak lagi sama dengan yang dia mulai beberapa tahun lalu, dan dia merasa bahwa proyek tersebut memerlukan perubahan," tambahnya.

Halaman:
1 2
