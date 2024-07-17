Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lakukan Kesalahan, Pebulutangkis Ganda Campuran Denmark Putuskan Mundur dari Olimpiade Paris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:46 WIB
Lakukan Kesalahan, Pebulutangkis Ganda Campuran Denmark Putuskan Mundur dari Olimpiade Paris 2024
Mathias Christiansen/Alexandra Boje mundur dari Olimpiade Paris 2024 (Foto: BWF)
A
A
A

PEBULUTANGKIS ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen memutuskan untuk mundur dari Olimpiade Paris 2024. Christiansen undur diri karena telah melakukan tiga kesalahan yang menyangkut regulasi badan antidoping Denmark.

Melansir Badminton Europe, aturan tersebut mengharuskan setiap atlet Denmark untuk melaporkan keberadaannya kepada badan antidoping negara itu. Laporan itu harus diberikan setiap hari selama tiga bulan menjelang Olimpiade Paris 2024.

 

Dalam regulasi itu, tertuang juga bahwa atlet Denmark yang tidak melaporkan keberadaannya selama tiga kali berpotensi diskors. Hal inilah yang dilanggar oleh Christiansen.

Christiansen telah tiga kali salah melaporkan keberadaannya, alias tidak akurat. Pebulu tangkis yang berpasangan dengan Alexandra Boje itu pun memilih mundur sebelum terkena skors dari badan antidoping. Artinya, dia tidak akan mentas di Olimpiade Paris 2024.

Christiansen mengatakan sangat sedih karena melakukan kesalahan fatal ini. Padahal, dia sudah berlatih keras sebelum tampil di Olimpiade Paris 2024.

"Saya sangat sedih karena kecerobohan dan kecerobohan saya menyebabkan kami kehilangan apa yang seharusnya menjadi salah satu momen terpenting dalam karier kami," kata Christiansen dikutip dari Badminton Europe, Rabu (17/7/2024).

Halaman:
1 2
