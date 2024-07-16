Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MGPA Percantik Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP Mandalika 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |03:44 WIB
MGPA Percantik Sirkuit Mandalika Jelang MotoGP Mandalika 2024
Sirkuit Internasional Mandalika akan dipercantik jelang MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Priandhi Satria, memastikan pihaknya akan mempercantik Sirkuit Internasional Mandalika jelang gelaran MotoGP Mandalika 2024. Sebab, ia ingin menampilkan wajah sirkuit yang bagus di hadapan dunia.

MotoGP Mandalika 2024 akan dihelat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 27-29 September mendatang. Masih cukup banyak waktu bagi MGPA dan InJourney untuk mempercantik area sirkuit.

Sirkuit Internasional Mandalika

Priandhi mengatakan, pihaknya akan mengecat ulang beberapa bagian yang terlihat kusam. Hal tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan tetapi tentu penyelenggara ingin menampilkan wajah terbaik ketika disaksikan dunia luar.

“Ya kalau dicat sebenarnya mau, tidak harus. Pertanyaannya kita mau mempercantik diri kita di depan dunia atau kita mau begini,” ujar Priandhi kepada awak media terbatas, termasuk Okezone, pada awal Juli 2024 di Sirkuit Mandalika, dikutip Selasa (16/7/2024).

“Kalau keharusan, enggak ada. Cuma ini kan ditayangkan di dunia, pakai heli-cam,” imbuh pria berkacamata itu.

“Tayangnya live keliling dunia, apakah kita akan mencerminkan Indonesia yang kotor atau bersih?” tukas Pak Andhi –sapaan akrabnya.

Halaman:
1 2
