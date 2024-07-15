Jalani Latihan Perdana di Chambly, Tim Bulu Tangkis Indonesia Mantapkan Persiapan

CHAMBLY - Tim bulu tangkis Indonesia terus mempersiapkan diri menjelang tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah tiba di Chambly, Prancis, Minggu 14 Juli 2024. Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung memulai pemusatan latihan.

Latihan perdana di Pusat Olahraga Chambly Maville dimulai pada Senin (15/7/2024) pagi waktu setempat. Selama dua jam, enam wakil Indonesia yang lolos ke Paris 2024 berlatih di bawah pengawasan para pelatih, tim pendukung, dan mentor.

Selain itu, Jonatan Christie dan kolega juga berlatih dengan tim sparring. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Ricky Soebagdja, pun mengungkapkan kondisi timnya.

"Setelah perjalanan jauh memang kemarin kami baru sampai lalu istirahat, bebas aktif, tidak ada kegiatan latihan," kata Ricky dilansir dari rilis PBSI, Senin (15/7/2024).

"Hari ini kami baru menggelar latihan di training camp, selama dua jam di pagi hari dan juga di sore hari nanti. Kondisi semua terutama atlet-atlet Olimpiade baik, sehat dan semangatnya sangat terlihat," tambah peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu.

Lebih lanjut, Ricky membeberkan tujuan training camp ini adalah pemantapan. Intensitasnya disesuaikan dengan kebutuhan atlet, tidak harus sama dengan saat latihan di pelatnas.