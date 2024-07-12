Oscar Haro: Jorge Martin Luar Biasa, tapi Ada Marc Marquez yang Tidak Pernah Menyerah!

EKS bos LCR Honda, Oscar Haro, mengakui kehebatan Jorge Martin di pentas MotoGP 2024. Tetapi, meski Jorge Martin tampil luar biasa, Haro menilai kehebatan Martin tetap tertutup karena adanya Marc Marquez yang beraksi lebih gacor musim ini.

Ya, Jorge Martin hingga Marc Marquez terus curi perhatian di MotoGP 2024. Sebab, mereka berhasil tampil gacor hingga kerap bersaing di baris depan.

Jorge Martin sendiri sudah enam kali naik podium, di mana dua di antaranya berhasil menempatkannya di posisi pertama. Alhasil, Martin kini menempati posisi kedua di klasemen sementara MotoGP 2024.

Martin baru saja tergusur dari puncak klasemen usai gagal finis di MotoGP Jerman 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu. Kini, posisi pertama di klasemen pun diisi oleh Francesco Bagnaia.

Sementara Marc Marquez, dia kini mengekor Martin di posisi ketiga. Marc Marquez belum menang sekali pun musim ini, tetapi dia sudah empat kali naik podium dalam balapan utama.

Teranyar, Marquez baru saja naik podium di MotoGP Jerman 2024. Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu 7 Juli 2024 malam WIB itu, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasil finis di urutan kedua. Padahal, dia hanya memulai balapan dari posisi ke-13.