Olimpiade Paris 2024: Menpora Dito Harapkan Medali Emas dari Cabor Bulutangkis

CABANG olahraga (cabor) bulutangkis diharapkan bisa menyumbang medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Menpora Dito pada Rabu (10/7/2024) siang WIB melakukan pengukuhan Kontingen Indonesia yang akan mentas di Olimpiade Paris 2024. Pesta olahraga terakbar di dunia itu sendiri akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang.

Total ada 86 orang yang mengisi Kontingen Indonesia di Paris 2024. Jumlah tersebut termasuk 29 atlet yang berasal dari 12 cabor. Kemudian ada pula enam wasit asal Indonesia yang akan memimpin pertandingan di enam cabor.

Menpora Dito pun mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan yang sama kepada semua cabor yang memiliki wakil di Paris 2024. Dia berharap para atlet yang berlaga bakal memberikan kejutan dan berprestasi di ajang empat tahunan tersebut.

“Pastinya semua cabang olahraga kita perlakukan dengan sama, tidak ada kekhususan. Kami lakukan semuanya dengan komprehensif di pelatnas, sport science dan mentalnya,” kata Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (10/7/2024).

“Kami berharap di Olimpiade ini banyak kejutan dan prestasinya sangat baik,” tambahnya.