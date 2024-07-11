Motor Yamaha Makin Kencang, Fabio Quartararo Sebut Mulai Samai Performa Pabrikan Eropa

LESMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menegaskan performa motor YZR-M1 sudah semakin kencang di paruh pertama MotoGP 2024, bahkan mulai menyamai kualitas kuda besi Eropa. Namun, tim pabrikan Eropa yang dimaksud Quartararo adalah KTM dan Aprilia.

Sementara untuk Ducati, Quartararo menilai masih jauh bagi Yamaha untuk bisa mengejar tim pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale, Bologna, Italia tersebut. Tentunya Quartararo masih percaya diri Yamaha bisa terus memperbaiki kualitas YZR-M1.

Menurut Quartararo hal positif itu bisa diraih usai Yamaha dapat melalui paruh pertama musim MotoGP 2024 dengan sangat baik. Tak heran kini Quartararo merasa performa Yamaha semakin mendekati para tim pabrikan Eropa yakni Aprilia atau KTM.

Hanya saja, Quartararo menilai Yamaha perlu membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk bisa benar-benar menyamai kualitas Aprilia dan KTM. Meski begitu, ia tetap senang karena Yamaha setidaknya berhasil meningkatkan kualitas motornya.

“Menurut saya, kami memulai musim dengan sangat jauh dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Dan hasilnya sama, tapi menurut saya kita semakin dekat,” ungkap Quartararo, melansir dari Motosan, Kamis (11/7/2024).

“Namun, bukan ke Ducati, tapi ke Aprilia atau KTM. Dan saya pikir kita perlu beberapa bulan lagi untuk bisa benar-benar dekat,” tambah pembalap berusia 25 tahun itu.