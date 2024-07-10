Kisah Marc Marquez dan Alex Marquez Bersaudara Pecahkan Rekor Usai Raih Podium di MotoGP Jerman 2024

KISAH Marc Marquez dan Alex Marquez bersaudara pecahkan rekor usai podium di MotoGP Jerman 2024 menarik untuk diketahui. Sebab rekor yang ditorehkan Marquez bersaudara itu sebelumnya tak pernah terpecahkan selama 27 tahun!

Sebagai informasi, MotoGP Jerman 2024 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, telah berakhir pada Minggu 7 Juli 2024. Balapan seri kesembilan dari MotoGP 2024 itu pun dimenangkan oleh rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia.

Lalu posisi kedua dan ketiga hebatnya dikuasai oleh dua rider Gresini Ducati, yakni Marquez dan Alex. Luar biasanya, mereka berdua merupakan saudara kandung.

Bagi Alex dan Marquez, itu menjadi momen pertama mereka bisa satu podium di kelas MotoGP. Padahal, keduanya sudah pernah satu tim di Repsol Honda pada MotoGP 2020, namun nyatanya mereka kesulitan untuk bisa finis secara bersamaan di posisi tiga besar.

Sempat berpisah di 2021, Marquez dan Alex pun akhirnya bersama lagi di tim satelit Ducati sejak MotoGP 2024. Hebatnya, duet Marquez bersaudara itu semakin berbahaya dan kini keduanya bisa merasakan berada di podium yang sama.

Ternyata, pencapaian Alex dan Marquez itu memecahkan rekor yang tak pernah dipecahkan selama 27 tahun. Rekor tersebut terkait keberhasilan kakak-adik yang berada di podium bersama di kelas MotoGP.